Nilüfer’e kaç tane tesis yaptın açıkla

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi'ye bağlı Küplüpınar Mahallesi'ne yaptığı ziyarette vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'e yüklenen Aktaş, bazı sorular yöneltti. Bozbey'in 20 sene Nilüfer'de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Şimdi diyorsun ki 'ben kentsel dönüşümler yapacağım' Bizler her yerde kentsel dönüşümler yaptık demiyoruz ama yaptıklarımızı anlatıyoruz. 20 sene içerisinde nerede kentsel dönüşüm yaptın? Bir tane örnek göster. Küplüpınar Yeşildağ Spor Kulübü'nden sesleniyorum. Bir tane göster ama yok. Nilüfer'de kalan yeşil alanlar neresi biliyor musunuz? Yüksek gerilim hatlarının altı. Ona da bir şey yapamadıkları için. Tek kalan yeşil alanlar bunlar. CHP'nin adayı seçim beyannamesini açıklamış. Spor kulüplerine yerleşke yapacağız demiş. Bugüne kadar Nilüfer'de kaç kulübe tesis yaptın? Bir tane var mı? 'Anaokulları ve kreşler yapacağız' diyor. Biz 32 tane ana kucağı açtık. Sizin dünyadan haberiniz yok. Bunlar bu kadar şehirden habersizler. 5 senede belediyelerinizde kaç tane gençlik merkezi yaptınız? Kaç tane spor tesisi yaptınız? Hangi kulübe lokal kazandırdınız? Aynı şeyi Mudanya'ya ve Gemlik'e soruyorum" dedi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendilerini büyük bir coşkuyla karşılayan sporculara ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. İHAHER zaman bir genci daha hayata kazandırmayı, mahallelere yeni tesisler kazandırmayı düşündüklerini anlatan Başkan Aktaş, "Küplüpınar Mahallesi'nde de en kısa zamanda halı saha için çalışmalara başlayacağız. 32 tane ana kucağımız var, sayılarını 100'e tamamlayacağız. En kısa zamanda Küplüpınar Mahallesi civarında bir ana kucağı binasını açıp mahalle halkının hizmetine sunacağız. Bu mahallelerde kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Gaziakdemir, Soğanlı, Arabayatağı, Ulus, Mevlana, Değirmenönü, Karapınar, 75. Yıl, Yiğitler, İstanbul Yolu, Beşyol ve Akpınar'da kentsel dönüşümleri sürdürüyoruz. Yıkıyoruz, bir taraftan da yapıyoruz. Çünkü bizim Bursa sevdamız var" diye konuştu.