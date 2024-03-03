SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü: İşte ele alınan konular

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ŞAHBAZ ŞERİF'E TEBRİK

Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif'i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti ve yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.

Başkan Erdoğan, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade etti ve Pakistan halkına taziye dileklerini iletti.