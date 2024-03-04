Biz vatandaşlarımızın tamamını kucakladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla Menteşe'deki Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde 50 bin vatandaşa hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Muğla'ya yapılan her hizmette mührümüz var, damgamız var. Kendimi fahri Muğlalı olarak da görüyorum. Biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Alt yapı eksikleri gidermek için çalıştık, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüttük. Hiç kimseyi hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Ege'ye de Doğu Anadolu'nun her karışına da yatırımları biz götürdük. Biz bu ülkeyi 81 ilin tamamıyla kucakladık. Türkiye'yi önce 2023 hedefleriyle sonra da Türkiye Yüzyılı hedefleriyle biz buluşturduk.Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz. Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak.Yerel yönetimlerde de 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı güven alırsa bizi tutana aşk olsun. Biz, tüm gücümüz ile Muğla'yı daha huzurlu daha müreffeh geleceğe hazırlayacağız. Muğla inşallah sandıkları patlatarak gerçek belediyecilik konusunda bize güvenini ortaya koyacaktır.15 Temmuz'un ardından terörle mücadelemizi terörün kaynağı olan yerlerde yürüteceğimizi ilan ettik. Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de bütün teröristleri mağaralara gömdük. Gene yapacağız. Milletimizin huzuruna kimse kastedemez. Irak ve Suriye'de bunları yaptık. Yola aynı kararlılıkla devam edeceğiz.Şuanda karşımdaki katılımın rakamı 50 bin. Ramazan ayının rahmetli ve bereketli iklimine yaklaşıyoruz. İnşallah beraberce bayramdan önce 31 Mart'ta milli iradenin bayramını yaşayacağız.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda da şunları kaydetti: "Enflasyon ve hayat pahalılığı meselesi, tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan en önemli husustur. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden, büyüme odaklı ekonomik programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz."BİR çeyrek asır öncesinin Muğla'sını gözlerinizin önüne getirin bir de şimdiki Muğla'yı. Asırlık fark göreceksiniz. Muğla şimdi dünyanın gözbebeği gelmiş bir şehre dönüşüyor. Yine de Muğla hak ettiği yerde değildir. Bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir. Kendisi hiçbir şey üretmeyip köy görünümünde tutanlar, projelerimizi engellemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. 25 yıldır Muğla'yı köy görünümünde tutanlar bizi eleştiriyor. Muğla, Antalya'nın gerisinde kaldıysa nedeni bu zihniyettir.Türkiye'yi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle yönetirken Muğlamıza verdiğimiz sözü tutmak için de gece gündüz çalıştık. İktidara geldiğimiz günden bu yana 122 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 11 bin 157 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Şimdi de Muğla-Bodrum ve Fethiye'ye yeni spor tesisleri kazandırmak için çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerine 4 milyar liralık kaynakla destek olduk. 15 hastanenin de aralarında olduğu 40 sağlık tesisi inşa ettik. 2303 konutun yapımına da devam ediyoruz. Orman yangınlarının ardından 21 köy evi inşa ederek hak sahiplerine teslim ettik. 4 bin 455 bağımsız bölümün dönüşümünü sağladık. Ulaş-tırmada 90 kilometreden aldığımız yolu 463 kilometreye çıkardık.Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için iki tarama ve dip temizleme gemisi dün bölgeye ulaştı, çalışmalarına bu hafta başlıyor.