Depremzede kadınlar mutluluk üretiyor

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2023 Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü ve Bir Tebessüme Değer Derneği işbirliği ile "Üreten Kadın Mutlu Çocuk Atölyesi Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında depremzede olan ve aynı zamanda konteynerlerde kalan 15 kadına Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarım Atölyesi'nde eğitim verildi.Eğitimlerini tamamlayan kadınlar üretim için harekete geçti. Kursta üretilen sweatshirtler Dulkadiroğlu ilçesindeki kırsal kesimlerde yer alan 23 farklı ilkokulda öğrenim gören dezavantajlı gruptaki 3 bin çocuğa ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. Üretilen sweatshirtlerin bazıları da üretimi yapan kadınlar tarafından çocuklara teslim edilmeye başlandı.Depremde evinde ağır hasar meydana gelen ve uzun süredir kontenyerda kalan Sevda Kırık (43), projeden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Kırık, "Bu çok güzel ve inanılmaz bir his. Beni çok iyi hissettiriyor. Çocukları mutlu etmek bambaşka bir şey. Depremde çok büyük acılar yaşadık. Bizim içinde terapi oluyor. İnsanın kafası dağılıyor. Gönüllülük esasıyla severek yapıyoruz" dedi.Depremzede Elif Türk (39) ise, "Heyecanla sabahleyin kalkıp, buraya geliyoruz. Çocukları hediyelerini verdiğimizde sanki kendi çocuğumuzu sevindirmiş gibi oluyoruz" diye konuştu. Bir Tebessüme Değer Derneği Başkanı Fatih Akpınar, "Kadınlarımızı her gün sabah konteynırlarından alıp kursa getiriyorum. Buraya severek geliyorlar. Onlar üretiyor hep birlikte gidip çocuklarımızın hediyelerini veriyoruz. Gitmişken de çocuklarımızı değişik aktivitelerle de sevindiriyoruz. Hep birlikte el ele verip ortaya çok güzel bir proje çıkarttık" ifadelerini kullandı.