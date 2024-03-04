İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’den bir skandal daha

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in seçim ofisi açılışında yaşanan skandallar bitmek bilmiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal'ın açılışa gelmesi ancak, sahneye davet edilmemesi üzerine açılışı terk etmesi, İYİ Parti Antalya İl Başkanı ve Milletvekillerinin açılışa katılmaması, Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er'in konuşturulmaması gibi birçok skandala imza atılan açılışta Mehmet Şahin söyledikleri de ayrı bir skandalı ortaya çıkardı.

Mehmet Şahin'in Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlığı döneminde aldığı ambulans, seçim konvoylarında yer almış ve üzerinde 'Mehmet Şahin tarafından hediye edilmiştir' yazması nedeniyle farklı tepkilere neden olmuştu. Seçim ofisi açılışı konuşmasında bu konuya değinen Şahin, aldığı 2 ambulans ile Alanya'yı fetheden Alaaddin Keykubat'tan daha fazla teveccüh aldığını belirtti. Şahin'in bu sözleri kamuoyunda büyük bir şok etkisi yarattı.

İYİ Parti Antalya İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'i hiçbir fotoğrafta kullanmayan, seçim şarkısında bile 'O iş bende' diyerek şahsi olarak bağımsız bir aday gibi davranan Mehmet Şahin'in en son kendisini Alaaddin Keykubat'ın üstünde görmesi parti içinde de tepkilere neden oldu.