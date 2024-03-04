Haberler Gündem Haberleri Kayseri'de iki esnaf arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Giriş Tarihi: 4.3.2024 09:34

Kayseri'de iki esnaf arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri’de iki esnaf arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi Seval Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta esnaf olan O.T. ile L.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.T., yanında bulunan tabancayla O.T.'ye ateş açtı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde O.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerin ardından O.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli L.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de iki esnaf arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA