Murat Kurum: Nisan gelecek yüzler gülecek

Farklı meslek gruplarının da yer aldığı klipte, İstanbul'da çalışan bir doktorun masasında kırmızı karanfil görülüyor ve "Hakkıyla hizmet etmek andımız oldu" sözleri duyuluyor. Sonrasında bir öğretmen kırmızı karanfil koyduğu vazoyu masasına yerleştiriyor ve sınıfta eğitim sahneleri yer alıyor.

"Nisan gelecek, yüzler gülecek" sözleriyle 31 Mart seçimlerine vurgu yapılan klipte, parkta gitar çalan bir genç ve arkadaşlarının da mutluluğu yansıtılıyor. Ardından İstanbullu bir ailenin yemek masasındaki karanfille birlikte; "Bir muradı var bu şehrin yüzler gülecek" sözleriyle, sorunların çözüm adresi olarak Murat Kurum gösteriliyor.