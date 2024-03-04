Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısına saldırı

Bitlis'in PTT Caddesi'nde ilerleyen Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'in aracı, aralarında husumet bulunan akrabaları tarafından durduruldu. Başkan Yardımcısı Ökmen ile akrabaları arasında çıkan tartışma kısa süre sonra silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı saldırıya dönüştü.

Saldırı sırasında aldığı darbelerle yaralanarak ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri, hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemi aldı.