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Giriş Tarihi: 5.3.2024 10:42

17 ilde DEAŞ terör örgütüne Bozdoğan-7 operasyonu: 51 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Bozdoğan-7" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

17 ilde DEAŞ terör örgütüne Bozdoğan-7 operasyonu: 51 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar sonucu; 51 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

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17 ilde DEAŞ terör örgütüne Bozdoğan-7 operasyonu: 51 gözaltı
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