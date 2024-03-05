Bakan Bayraktar Somalili mevkidaşıyla görüştü: Enerjide ikili işbirliği mesajı

Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Somalili mevkidaşı Mohamed'i Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Bayraktar, paylaşımında, "Görüşmede hidrokarbonlar başta olmak üzere enerji alanında ikili iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Enerji alanındaki iş birliğimizi, ülkelerimiz arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışır seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.