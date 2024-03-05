Haberler Gündem Haberleri Bakan Özhaseki, BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Babayev'i kabul etti
Giriş Tarihi: 5.3.2024 19:50

Bakan Özhaseki, BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Babayev'i kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Başkanı olan Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev ile görüştü.

AA
Bakan Özhaseki, BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Babayev’i kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özhaseki, Babayev ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a daha önceden olduğu gibi COP29 sürecinde de tam destek vereceklerini ifade eden Özhaseki, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev'e başarılar diledi.

Heyetler arası gerçekleştirilen toplantıda, COP29'a ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, dünya markası haline gelen "Sıfır Atık" çalışmalarının COP29'da yer almasının yanı sıra Türkçe'nin 7'nci dil olarak kullanılması, kültürel etkinlikler, halk dansları, el sanatları, tarih ve gastronomi örneklerinin sergilenmesi, Türk dünyasının birlikteliğini gösterecek bir stantın açılması konuları da ele alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Özhaseki, BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Babayev'i kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA