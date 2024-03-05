Giriş Tarihi: 5.3.2024 13:31Son Güncelleme: 5.3.2024 13:32
Başkan Erdoğan'dan Vucic'e tebrik telefonu
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü tebrik etti.
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü tebrik etti.