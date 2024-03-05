Başkan Erdoğan’dan Vucic’e tebrik telefonu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü tebrik etti.