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Giriş Tarihi: 5.3.2024 13:31 Son Güncelleme: 5.3.2024 13:32

Başkan Erdoğan'dan Vucic'e tebrik telefonu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan Vucic’e tebrik telefonu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü tebrik etti.

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Başkan Erdoğan'dan Vucic'e tebrik telefonu
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