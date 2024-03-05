Edirne’nin Makedonya Kulesi, Galata Kulesi’ne rakip olacak

dirne'de, yenileme çalışması 2021'de başlanan Roma dönemi kale burcu Makedonya Kulesi'nde çalışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandığında turizme açılacak kulede bir seyir terası da yer alacak.Çalışmalarla ilgili bilgi veren Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın, Makedonya Kulesi tamamlandığında, asansörle kuleye çıkan ziyaretçilerin seyir terasından Edirne'nin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'ı aynı anda göreceğine dikkat çekti. Kırçın, "2'nci etap çalışmalarına geçen ay itibarıyla başladık, inşallah 1 sene içinde de tamamlayıp çalışmaları halkımızın hizmetine açacağız" dedi.Kulenin, İstanbul'daki tarihi Galata Kulesi gibi ziyaretçiler açısından cazibe merkezi olması hedefleniyor.