Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten: Sorunların karşısındayız

Göcekli esnafların sorunlarını tek tek not alan Başkan Adayı Muhammet Kökten, esnaflara Göcek'in sorunları ile ilgili hazırladıkları projeleri açıkladı. Esnafların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, 1 Nisan tarihini işeret eden Kökten, sorunların tek tek çözüme kavuşacağının altını çizdi.

Seçim çalışmaları kapsamında mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Göcek Tersane ve sanayi esnafıyla kahvaltıda buluşup, esnaflara hayırlı işler diledi. Tüm esnafları işyerlerinde ziyaret eden ve yaşadıkları sorunları dinleyen Muhammet Kökten "Hazırladığımız projeler ile Göcek'in sorunlarını bir bir çözüme kavuşturacağız" dedi.

MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten burada yaptığı açıklamada, "Bugün Göcek Mahllemizdeyiz. Esnaf arkadaşlarımız ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldik. Esnaflarımızın yaşadıkları sorunları dinledik. Kenedilerine çözüm önerilerimizi aktardık. İnşallah 1 Nisan itibarı ile Göcek'in bütün sorunlarını çözmek için canla başla çalışacağımıza söz verdik. Göcek ve esnafları ile birlikteyiz. Yaşadıkları sorunların karşısındayız. Göcek halkımızın ve esnafımızın sorunlarına çare olacağız. Hazırladığımız projelerimiz Göcek esnafı ve Göcek halkı için hayırlı olsun"diye konuştu.

Başkan adayı Muhammet Kökten'e Göcek ziyareti sırasında Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililer eşilik etti.