Filistin’e Özgürlük Platformu’ndan Brezilya Devlet Başkanı Silva’ya teşekkür mektubu

Platform üyeleri sabah saatlerinde Şişli'de bulunan Brezilya Başkosolosluğu'na geldi. Brezilya Başkonsolosu Ruy Pacheco de Azevedo Amaral'ı ziyaret eden temsilciler Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya ulaştırılmak üzere yazdıkları destek mektubu teslim etti.

"BREZİLYA DEVLET BAŞKANI SİLVA'NIN GÖSTERDİĞİ TAVIR TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLSUN"

Ziyaret sonrasında platform üyeleri, "Soykırımı durduralım" yazılı pankart ve Filistin bayrağı taşıdı. Platform adına basın açıklaması yapan Avukat Mehmet Ali Devecioğlu, Brezilya Devlet Başkanı Silva'yanın göstermiş olduğu tavrın tüm dünyaya örnek olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Devecioğlu, "Brezilya'nın emekçilerinin, kadınlarının, halklarının Gazze için her gün daha fazla yeşerttiğinden emin olduğumuz dayanışma duygularını eyleme döken bu adımınız sonucunda İsrail tarafından istenmeyen kişi ilan edilmeniz karşısında insanlıktan yana olan tüm devlet başkanları, başbakanlar ve cumhurbaşkanlarından sizinle dayanışma göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

"KALBİ GAZZE İLE ATAN TÜM BREZİLYALILARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Devecioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyoruz ki İsrail tarafından, hele böylesi bir dönemde istenmeyen kişi olarak ilan edilmenizi işgal ve soykırıma karşı çıkışınızın nişanesi bir barış madalyası olarak taşıyacaksınız.

Gazze halkı ve öldürülen insanların, canlıların, çocukların, yaşlıların yakınları ve Refah bölgesinde sıkışmış, İsrail'in yeni terör dalgasının başlamasını büyük bir çaresizlikle bekleyen, acı ve açlık çekenler açısından siz, temsil ettiğiniz halkınız adına, somut dayanışma adımını atan kişisiniz. Tüm dünyadaki savaş karşıtları adına, Türkiye'de Ekim ayından beri Gazze halkıyla dayanışma kampanyası yürüterek, Filistin'in özgürlüğünü savunan işgal karşıtları adına size ve sizin nezdinizde kalbi Gazze'yle atan bütün Brezilyalılara teşekkür ediyoruz." dedi.