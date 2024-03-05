Halk TV, yürüyen merdiven kazası haberini önce paylaştı, sonra sildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana metrobüs arızaları bitmek bilmiyor. Metrobüs duraklarındaki yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalar ve uzun süren teknik çalışmalar toplu ulaşımı kullanan vatandaşları da isyan ettiriyor. Dün ise İstanbul Mecidiyeköy'deki metrobüs durağındaki yürüyen merdivenler bir anda durarak ters yönde çalışmaya başladı. Bu nedenle yürüyen merdivendeki 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HALK TV, ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ



"Metrobüs durağında merdiven kazası: Yaralılar var" başlığıyla ajanslar ve haber siteleri yaşanan olayı haberleştirdi. Birçok haber sitesinde bu haber, son dakika gelişmesi olarak okuyucularla paylaşıldı. Haber sitelerinin sosyal medya hesaplarından da son dakika haber olarak duyurusu yapıldı. Halk TV ise, "Mecidiyeköy metrobüste yürüyen merdiven ters yönde çalışmaya başladı! Yaralılar var" diyerek yürüyen merdiven kazasıyla ilgili haberi sitesinde yayınladı. Halk TV'nın resmi sosyal medya hesabından da son dakika gelişmesi olarak haber paylaşıldı. Halk TV internet sitesinde haberi tutarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ise kısa süre sonra sildi. Haber kanalının sosyal medyadan haberi silmesine ise yine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Birçok kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin haberi sosyal medyadan kaldırttığına dair iddialarda bulundu.