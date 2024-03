Hayalı şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz

umhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul 5. Levent'teki çalışma ofisinde SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Kurum'un anlattıkları:Aday tanıtım toplantısından bir gün öncesine kadar aday olacağımdan haberim yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız lansmandan önce aradı. 'İnşallah seni İstanbul'da aday görmek istiyoruz. Senin bu işi geçmişte yapmış olduğun işler gibi başaracağına ben yürekten inanıyorum. Tebrik ediyorum' dedi. Tabii biz de sevindik. Çok şerefli bir iş, onurlu bir iş. İstanbul gibi aziz bir şehre hizmet edebilme imkânı, bu şehrin şehreminiliğini yapabilmek çok kıymetli, çok değerli.İstanbul Türkiye'nin lokomotif, öncü şehri. Dünyanın kalbi diyeceğimiz bir şehir. Biz de bu hassasiyetle çalışıyoruz. Aylardır teknik arkadaşlarımızla çalışıyor, projeler çiziyoruz. Hocalarımızdan fikir alıyoruz. İstanbullu hemşerilerimizin taleplerini dinledik ve o talepler doğrultusunda olması gerekenleri aylardır çalışıyoruz. Ben hayali şeyler söylemeyi sevmem. Şu an biz kafamızda İstanbul'un sorunlarını oturttuk. Söylediklerimiz, açıkladığımız projelerin hepsi altyapısı olan projeler, arka planı olan projeler.Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde 6 yeni lojistik köy kurarak, İstanbul'un lojistiğini şehrin kuzeyine kaydıracağız. Toplu ulaşım, karayolu tünelleri, kavşak projeleri ile lojistiği ve ağır vasıtaları şehrin kuzeyine çıkaracak adımlar. Burada da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde 6 yeni lojistik köy kuracağız. Yine kuzeyde İstanbul Havalimanı'na yapacağımız limanla birlikte aslında İstanbul'un lojistiğini şehrin kuzeyine alarak transit bir geçiş yapacağız. Deniz ulaşımını şu anki deniz ulaşımının iki katına çıkaracak adımlar atacağız.Kentsel dönüşümle ilgili hızlıca harekete geçeceğiz. 1 yıl içinde imar ve mülkiyetle ilgili sorunları çözeceğiz. İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm ofisleri kurarak önce milletimizi bir dinleyeceğiz. Milletimizin bizden beklentisi ne? Biz biliyorsunuz yarısı bizden kampanyası başlattık. Bunu Büyükşehir Belediyesi olarak devam ettireceğiz ve yılda 300 bin konutun dönüşümünü bu çerçevede yapacağız.İstanbul'un her ilçesinde vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Milletimizin dertlerini, sıkıntılarını, problemlerini dinliyoruz. Coşkuyu görüyoruz. İnsanımızın sevgisini görüyoruz ve gerçekten 31 Mart'ı milletimiz artık bir umutla, bir heyecanla bekliyor. Biz de bu manada her gün üstüne koya koya gittiğimiz o coşkuyla inşallah 31 Mart'ta büyük bir zaferi milletimizle birlikte kazanacağız.Kent uzlaşısı adı altında şu an 22 ilçede belediye başkanını aday göstermedikleri, belli meclis üyelikleriyle alakalı anlaştıkları bir durumla karşı karşıyayız. Bu ittifakın hangi amaçlara hizmet ettiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Onlar hangi ittifakı yaparsa yapsınlar, hangi kirli ittifak içerisinde olurlarsa olsunlar, hangi masa arkası anlaşmalarla İstanbul'un geleceğini paylaşmaya çalışırlarsa çalışsınlar, biz yolumuzdan ayrılmayacağız.Kurum5 yıldır yorulmuş, üzülmüş gerçekten istediği, arzuladığı hizmetleri alamamış bir İstanbul var. Ulaşım bir çile haline geldi. Bazen 5 dakikalık yolu yarım saatte, 1 saatte gidemiyorsunuz. İnsanlar artık ne yapsak da bu problemlerden kurtulsak diye bir beklenti içerisinde. Bizim de hedefimiz 5 yılda şu anki mevcut metro hattını 2 katına çıkarmak. Şu an 300 kilometre metro hattı var. Bunu 650 kilometreye çıkaracağız. İki yakaya iki tünel projemizle 122 kilometre tünel yapacağız. Şehrin içindeki trafiği şehrin kuzeyine alacak adımlar atacağız" dedi.KurumKızım bugün evden çıkarken 'Baba akşam niye erken gelmiyorsun?' dedi. Geleceğim dedim. Bir oyuncak istiyordu benden. Ben de alamadım onu. Bugün annesi alacak. Oyuncağını al bu akşam birlikte oynayalım dedim. Uğurböceği diye bir karakter varmış, yeni çıkmış galiba. Onlar bizlersiz büyüdü diyebilirim. Yani babasız büyüdü biraz bilhassa küçük kızımız. Ortanca kızımız ergenlik çağını bizsiz atlattı. Ama vakit buldukça onlarla da ilgileniyorum. Hem çalışıyoruz hem beraber vakit geçiriyoruz. Böyle bir hayatımız var. Ama artık daha büyük bir ailemiz var" dedi.ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde birçok ilde yaşanan afetlerde yaptığı yoğun çalışmalara da değinen Kurum, 2021'de Antalya Manavgat'taki orman yangınında evleri yanan İbrahim Deniz ve felçli olan eşi Ayşe Deniz'i yeni bir eve kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bunu unutamadığını anlattı. Kurum, "İbrahim amcamız felçli eşini dışarı çıkaramamış. Demiş ki öleceksek burada beraber ölelim. İbrahim Amca'ya çadır, konteyner vermek istedik.Evi yapılana kadar misafir etmek istedik. 'Gitmem ben, bu evi terk etmem' dedi. 15-20 günde evi yaptık. Kendisini taşıdık. O bana artık evladım diyor. O da bizim babamız. Her yerde bu hikâyemiz var. Elazığlılar beni gördüğünde kendi ailelerinden birini görmüş gibi hissediyorlar. İzmirliler aynı şekilde... 11 ilde yaşadığımız depremde hemen hemen her ilçeye gittim. 3 ayda dünyada eşi benzeri yoktur, 180 bin konutun inşasını başlattık. Yaklaşık 20 gün önce de teslimler başladı. Hüznün yerini buruk da olsa sevinç aldı. İnsanların yüzünün güldüğünü görüyoruz. Bundan daha değerli bir şey yok. Hamdolsun beni sokakta gördükleri zaman da, 'Sen bizim o gün yanımızdaydın. Geldin, bize destek oldun. Allah senden razı olsun' diyorlar" diye konuştu.