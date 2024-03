Kocasinan’da çığır açacak projeler

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın düzenlediği proje tanıtım toplantısında gelecek dönem yapmayı planladığı projeleri 7 ana başlık altında sıraladı.

"ŞEHRE, 5 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN KAZANDIRACAĞIZ"

Birinci başlıkta yer alan 'Çevre Belediyeciliği' konu başlığı altında yüzlerce projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Günümüzde en çok konuşulan ve en çok gündem olması beklenen işlerin başında çevre geliyor. İklim değişiklikleri, kuraklık, atıklar ve canlılar olmak üzere bunların hepsi bir bütün olarak çevreyi kapsıyor. Bu noktada 5 yıl içerisinde 1,5 milyon metrekare alanı kapsayan ve yaklaşık 200 noktada park yapmayı hedefliyoruz. Sadece park yapmakla yetinmeyeceğiz. Şehrin merkezinde ve merkeze yakın yerlerde ağaçlandırma çalışmaları ile 3,5 milyon metrekare orman alanını Kayseri'mize kazandıracağız. Toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. 120 bin metrekare alanda kurulacak olan yeni bir kent parkı inşa edeceğiz. 22 bin metrekare alan üzerinde kuracağımız ve sokak hayvanlarına hizmet verecek olan Sen'Patı Park projesini şehrimize kazandıracağız" dedi.

"ŞEHRİ, DÖRT BİR KOLDAN İNŞA EDİYORUZ"

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da bugüne kadar bin 322 km yol yaptık ve bin km daha yol yaparak, toplam 2 bin 347 km yol yapmayı hedeflediklerini belirterek; " 40 yıllık geleneği, yol aksını değiştirdik ve akıllı kavşaklarla trafiksiz ulaşım aksı kazandırdık. Şehrin bütün ulaşım akslarını sırtlayacak ulaşım yolları yaptık. Bekir Yıldız Bulvarı, Ali İhsan Alçı Bulvarı, Ziyagökalp Akıllı Kavşak, Yenidoğan Akıllı Kavşak, Beyazşehir Taşkın koruma Kanalı, Yenidoğan Taşkın Koruma Kanalı, Asfalt Plenti, Agrega Tesisi ve 138 büyük iş makinası aracı kazandırdık. Güneş Enerjisi Santrali 100 bin metrekare alana kurulu 6 MW kapasiteli yeni bir tesis daha yapacağız. Generalemir 4,5 km, Ertuğrulgazi 4,8 km, Mithatpaşa Mahallesi 12,8 km, Bekir Yıldız Bulvarı 1 km, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 2,4 km, Yunusemre Mahallesi 1 km ve Seyrani Mahallesi 1,75 km gibi yollar yapacağız. Yeni bir tesis daha Erkilet' e Kafe Sinan Arabidin'i kazandıracağız. Çiftçiden direk vatandaşa ulaşacak olan Organik Pazar Projesini hayata geçireceğiz. Hanım kardeşlerimizin üretimin içerisinde olmasını önemsiyoruz ve bunu için Hanımeli Kadın Kooperatifi ile üretim yapıyoruz. İhtiyaç olan yerlerde kapalı semt pazar yerlerini de birer birer hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"BAŞIN SIKIŞIRSA DARA, AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR'I ARA"

'Sosyal Belediyecilik' ile ilgili Türkiye ve Kayseri'de ilklere ve örnek hizmetlere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Dost Eli ve Dost Mağaza, Çölyak Paketi ve Glütensiz Kafe Sinan'ın yanı sıra Gönül Kazanı ile 65 yaş üstü büyüklerimize ve engelli kardeşlerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bugün itibariyle 456 kişinin gönlüne dokunuyoruz. Yatağa bağımlı Evde Sağlık Hizmetleri, Dost Kapısı ve Gençlik Aile ve Danışmanlığı gibi çalışmalarımızla vatandaşlarımıza daha kapsamlı hizmet vereceğiz. Maddi olarak her şeyi yapıyoruz ve manevi olarak da her alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz. O kadar farklı dramlar var ki, bu dramlara sahip olmamız lazım. Bunun içinde en ulaşılacak kapı, belediyedir. Bunun için ulaşılacak en önemli nokta belediye başkanıdır ve şöyle bir sloganı ortaya koydum. 'Başın sıkışırsa dara, Ahmet Çolakbayrakdar'ı ara'. İşin bir diğer tarafında engelli kardeşlerimiz var. Ahievran Mahallesi Eğitim Kampüsü, Özel Çocuklar için Mola Evi ve Engelsiz Nakil Aracı hizmetimizle her zaman olduğu gibi engelli kardeşlerimizin yanında olacağız. Kreş ve Gündüz Bakım Evi de yeni projelerimizin arasındadır" ifadelerine yer verdi.