Tunceli’de depreme hazırlık çalışmaları sürüyor

Bilim insanlarının son zamanlarda sık sık deprem olabileceği yönünde uyarılarda bulunduğu Tunceli'de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında depreme hazırlık çalışmaları devam ediyor. Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde depreme hazırlık çalışmaları kapsamında kurulan konteyner kenti ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tunceli'nin çevresinde meydana gelen depremlerden etkilendiğini söyleyen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimiz Erzincan'da olan depremden, Elazığ'da olan depremden, Maraş depreminden etkilendi. En son 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlarımızın sayısı 3 bine yakın. Dün itibariyle hak sahipliği çalışmamızı bitirdik. Bin 808 tane hak sahibini belirledik. Bunların içinde işyeri, ahır, konut sahipleri var. Bunlarla ilgili hazırlık çalışmalarımız devam ederken depreme hazırlık mahiyetinde de çalışmalarımız sürüyor. Bazı bilim adamları özellikle Erzincan, Bingöl hattında, Karlıova, Yedisu hattında ciddi bir kırılmanın olacağını söylüyor. Biz de ilimizi buna hazırlamaya çalışıyoruz. Bütün unsurlarımızla, bakanlıklarımızla beraber bir çalışma içerisindeyiz. 6 şubat depreminden etkilenen hak sahipleri için her ilçemizde bir konteyner kent oluşturduk. Bunları oluştururken kapsamını geniş tuttuk. Geniş tutma amaçlarımızdan bir tanesi de eğer vatandaşımız evini yıkacak, yenisini yapacak ve kalacak yeri yoksa konteyner kentlerden istifade etmesini çok önemli bir imkan olarak görüyoruz" dedi.

TÜM KAMU BİNALARI ELDEN GEÇİRİLİYOR

Sadece vatandaşlara ait binaların değil tüm kamu binalarının da elden geçirildiğini ifade eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimizde 2006 yılı öncesinde hazır beton kullanımı yok. Bunu milat olarak kabul ettik. Ondan önce yapılmış kamu binalarını, hizmet binalarının hepsinin performans analizlerini çıkarıyoruz. Bu çalışmada sonucu olumsuz gelen binaların yıkım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı. Milli eğitime ait 41 hizmet binası ve lojmanın yıkımı söz konusu. Bu hafta yıkım ihalesinin sonuçlanmasıyla bunu da halletmiş olacağız: Toplu konut idaremizle bir çalışmamız var. İlimizde yapılacak 196 konut kapasitesi 500 konuta çıktı. Bu bir nebze de olsa ilimizde kamu stoku problemini çözmüş olacak. Özel idarenin merkezde yeri var. Orayı ihaleyle satışını yapıp konut stoku çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

JANDARMA VE POLİSTEN OLUŞAN ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ KURULDU

Tunceli'nin güvenlik öncelikli bir yer olduğunu ve bunu depremde nasıl avantaja çevirebilecekleri konusunda çalışma yürüttüklerini ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Burada hiçbir ilde muadili olmayan jandarma ve polis sayımız var. Bunlardan arama kurtarma ekipleri oluşturduk. Eğitimlerini tamamladık. Jandarmada bin 200 hazır arama kurtarma personelimiz var. Polis özel harekata eğitim çalışmalarımız sürüyor. Tunceli bu anlamda bir arama kurtarma okulu olacak. Bu okulun devam etmesi için AFAD ile yaptığımız görüşmeler ve sayın bakanımız teveccühleri ile arama kurtarma parkuru oluşturacağız. Arama kurtarma faaliyetleri ve eğitim, ilimizde personel değişikli olsa da devam edecek" şeklinde konuştu.

RİSKLİ ALANLAR TESPİT EDİLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini kaydeden Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Riskli alanların tespitiyle ilgili öneride bulunduk. Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve merkezde bazı riskli alanlar yani deprem olduğu zaman kesin yıkılacak dediğimiz alanlar belirledik. Bununla ilgili bir dönüşüm planı bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Herhangi bir can kaybı olmadan hasar görür dediğimiz yerlerde bir çalışma içerisindeyiz. Bununla beraber yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan ama bizim altyapısını oluşturduğumuz mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarımız devam ediyor. Bin 206 hektarlık riskli alanda, ilçelerde mikro bölgeleme çalışması devam etmekte. Bunlar imar planlarının yapılması için çok önemli teknik veriler. Belediyelerimizin bu veriler ışığında ruhsatlandırma yapması gerekiyor" dedi.

OLASI DEPREMDE ULAŞIM SON DERECE ÖNEMLİ

Bir deprem anında kente ulaşımın çok ama çok önemli olacağının altını çizen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimiz topografisi itibariyle zor bir coğrafyada bulunuyor. Karayollarımız dar, bağlantı yollarımız virajlı ve zaman zaman heyelanlar yaşanıyor. Bu konuda karayolları ile bir çalışma içerisindeyiz. Bazı yerlerde iyileştirme çalışmaları yapacağız. İlimizin Elazığ ve Erzincan bağlantısı var. Erzincan bağlantısını sağlayan Mutu Köprüsü var o da artık miadını doldurmuş durumda. Ulaştırma Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar sonucu bu köprünün yapımı karar altına alındı. Burası bir kriz anında, depreme müdahale anında lojistik olarak ilimizi kuzey Anadolu'dan da beslenmesi adına çok ama çok önemli" diye konuştu.

DEPREM ÖNCESİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR ÇOK KIYMETLİ

Açıklamasının son bölümünde Türkiye'de son zamanlarda yaşanan büyük felaketlerin hepsinin içinde bulunduğuna vurgu yapan Vali Tekbıyıkoğlu, "Elazığ depreminde, Kastamonu'daki sel felaketinde, İzmir depreminde, 6 Şubat depreminde bulundum. Depremin nasıl bir yıkım olduğunu müşahade ettim. Deprem olacağını bilim adamları söylüyor. Deprem gelmeden önce yapılan her şey çok ama çok kıymetli. Plan, proje yapmadan önce yaptığınız fizibilitenin belki kağıt, kalem kadar maliyeti vardır. Ama o binayı yaptırdıktan sonra değiştirmeye kalkarsanız çok fazla maliyeti olur. Bu işin planlama ve icra kısmındayız. Deprem olmadan yapılabilecek her şey düşünüp değerlendirmeye çalışıyoruz. Yüzde 60 vaktimizi buna ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü insan hayatı her şey ama her şeyin üstündedir."

Tunceli genelinde bin 122 konteyner, hak sahiplerinin yanı sıra evini yaptırmak isteyen vatandaşlar için hazır bulunduruluyor.