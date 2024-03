AK Parti Konak Adayı Çankırı: Kadınlar ortak aklın simgesidir

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kadınların sevginin, şefkatin ve fedakarlığın sembolü olduğunu açıkladı. Kadınların bugün dünyanın her yerinde artık belirleyici faktör pozisyonunda olduğunu öne süren Çankırı kadını metalaştıran ve erkek karşısında güç yarışına sokan sistemlere karşı yine hem cinsler olarak birbirlerinden güç aldığını belirtti. Çankırı; "Bir anne, evlat, eş, kız kardeş ve her şeyden önce bir kadın olarak farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ancak kadın olmanın gücü her daim her platformda uzlaştırıcı olmanın en büyük gücüdür. Kadın öyle bir kimlik ki bugün sahada ve içeride "iş niteliği ve biyolojik" kavramlarını başarısıyla alaşağı etmiştir. Kadın kadının yurdudur. Düşünün ki bir erkeği terbiye etmek bir insanı yetiştirmek bir kadını terbiye etmek ise bir aileyi, hatta toplumun büyük bir bölümünü yetiştirmek demektir" ifadelerinde bulundu.

"ÖTELEYEN KAVRAMLARI BAŞARIYLA ALAŞAĞI ETTİK"

Çankırı dünyanın yarısını kadınların fikri ve duygusal katkısının oluşturduğuna dikkat çekerek; "Kadını her alanda görmek mümkün. Çünkü kadın öyle bir kimlik ki, artık sahada ve içeride 'biyolojik ve iş niteliği' kavramlarını başarısıyla alaşağı etmiştir!" dedi.

SİYASETTE AKTÖR VURGUSU

Yazılı açıklamasında kendisinin üç dönemlik milletvekilliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez TBMM Kadın İdare Amirliği görevini üstlenmenin ayrı bir gururunu yaşadığını ifade eden AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı şu ifadelere yer verdi: "Kadın artık siyaset denildiğinde sandık başında oy kullanan birey olmaktan çıkmıştır. Kadın aktörlerin, yönetimlere katılımı ve temsili siyasal sistemlerle kurduğu bağ ile gerçekleşmiştir. Beşikten mezara kadar uzanan süreçte özellikle kadınlar yaşadıkları yerde, kendi ortak sorunlarına çözüm üretebilmenin işleyişini ister. Bir kadın yaşadığı yerde nefes alıyorsa kendini gerçekleştirebilmenin yolunu da bulmuş demektir. Bu da ancak yerel yönetimler olarak sorumlu olduğunuz sınırlarda yönetimlerin sunduğu hizmetlerle kadınları üretime dahil ederek gerçekleşebilir. Evden sokağa, iş yerinden komşuluğa, okuldan yola, hastalık ve sağlığında, acil durum alanlarında o bölgenin sosyal donatı alanlarından, yeme içmeden güvenliğe kadar, evlenmeden tutunda ev kurmasına kadar her alanda yerel yönetim vardır."

RAKAMLARLA KADINLARIN TEMSİL ORANI

Öte yandan AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı yaptığı yazılı açıklamada son 20 yılda kadınların temsil oranını da paylaştı.

İŞTE O RAKAMLAR…

Son 20 yılda kadınlara sağlanan kazanımlar tırmanışta. Örneğin; 2019 verilerine göre halihazırda Türkiye genelinde bin 88 kadın muhtarımız var,. Bugün iftiharla belirtmek isterim ki mensubu olduğum partinin kadın katılım oranı ise 5 milyon 512 bin 775'tir. Ki bu dünyadaki en büyük kadın siyasal hareketidir. Keza 600 vekilin olduğu Meclis'te kadınların oranı yüzde 20'nin biraz üzerinde. Bu da cumhuriyet tarihi boyunca kadınların Meclis'teki en yüksek oranıdır. Gönül ister ki bu rakamların hepsinin kadın olmasından yana. Son olarak yerel siyaset ve kent yönetimi kadınların bilemeyeceği, anlamayacağı, karışmaması gereken bir alan olmaktan çıkmıştır."