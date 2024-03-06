Altınok’tan Dikmenlilere ve Gölbaşılara metro müjdesi! “Ankara’yı metro ağı ile öreceğiz”

Yerel seçimlere 25 gün kaldı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına devam ediyor. Altınok, Ankara'yı karış karış dolaşırken sıkmadık el, girmedik gönül de bırakmıyor. Bunun yanı sıra bir bir projelerini ve müjdelerini de sıralayan Altınok Ankaralılardan 5 yıl boyunca da yönetim vekaleti istiyor.

Turgut Altınok dün akşam katıldığı bir televizyon programında, yaptıkları son anket sonuçlarını açıkladı. Altınok, "Makamda değil her zaman sokaktayız. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz." diye konuştu.