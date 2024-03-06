Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir destek için geldiği Esenyurt’ta hemşehri şoku yaşadı

Programda konuşan CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Ben Ardahan'da yaşamıyorum ama geldim Ardahan'ı aldım. Şimdi Vanlı hemşehrim ve de partimizin belediye başkan adayı Ahmet Özer için destek vermeye geldim. İnanıyorum hemşehrilerimiz destek vererek Ahmet Hocamızı belediye başkanı yapacak ve ilk işimiz de Esenyurt Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalayarak bu işi bitireceğiz" diyerek, daha önce SABAH'ta yayınlanan "Ardahan-Esenyurt hattında kardeşlik köprüsü kuruluyor" haberindeki AK Parti belediye başkanı adaylarının hayata geçirmeye çalıştıkları projeyi sahiplendi.

Programa katılan Kars, Iğdır, Ardahan dernekleri, Faruk Demir'in sözleri üzerine sert tepki gösterip, "Siz Ardahan'dan kalkıp buraya Kars, Ardahan, Iğdır'ı temsil etmeyen bir isim üzerine gelip destek istiyorsunuz, bir de KAI ismini kullanıyorsunuz. Mevcut belediye başkanının ismini bile tek bir cümlenizde geçirmediniz, samimi değilsiniz. Siz ve sizin zihniyetinizi taşıyanlar yüzünden bugün KAI'liler bu durumda" diyerek tepki gösterdiler.