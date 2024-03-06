Bakan Yerlikaya’dan Fatih’te esnaf ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerel seçimler öncesi AK Parti'den yeniden aday gösterilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte İstanbul'un tarihi çarşılarını ziyaret etti. Nuruosmaniye Camisi'nde öğle namazı kılan Yerlikaya, Kapalıçarşı, Mahmutpaşa, Tahtakale ve Mısır Çarşısı'na uğradı. Esnaflarla tek tek görüşüp sorunlarını dinleyen Yerlikaya, Kapalıçarşı Esnafları Derneği ve Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği yöneticileri ile de bir araya geldi, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyaretler sırasında kendisine büyük ilgi gösteren vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayan Yerlikaya ve beraberindekilere tatlı ikramı yapıl. Bakan Yerlikaya daha snora Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı