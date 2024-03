CHP’ye bakarak umudu sönen insanlardan büyük oy bekliyoruz

ÖZEL'İN BEDELLİ ASKERLİĞİ

HEDEF ALAN SÖZLERİNE TEPKİ:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas mitinginde tarihi kent meydanını dolduran 75 bin vatandaşa hitap etti:Geçtiğimiz 21 yıl boyunca çalıştık, çabaladık. Burada saymaya kalksak saatler sürecek nice yatırımı, reformu ve yeniliği ülkemize kazandırdık. Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi bir türlü başaramadık. Bu partide zaman içinde sloganlar değişti, söylemler değişti, hatta genel başkanlık koltuğunda oturan şahıslar bile değişti. Fakat hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı. CHP'nin mevcut durumuna bakıp umudu sönen insanlardan çok büyük oy bekliyoruz.Sivas'a 21 yılda 197 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Yapımı süren 1071 yatak kapasiteli Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanemizi en kısa sürede hizmete alacağız. İktidara geldiğimizde Sivas'ta hiç atık su arıtma tesisi yoktu, bugün 7 atık su arıtma tesisi var. Sivas'taki 10 millet bahçesi projesinden 5'i tamamlandı, diğerlerinin yapımı sürüyor. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 836 kilometreye çıkardık. Numune Hastanesi farklı seviyeli kavşağını ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. İnşası süren çok sayıda yol, köprü, tünel projesini tamamladıkça hizmete alacağız. Kuzey çevreyolu ve 4 Eylül sanayi kavşağını Sivas'a kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor.Maalesef CHP'de öyle yapısal bir arıza var ki, her gelen gideni aratıyor. Bay Kemal ile pek anlaşamazdık. Yürüyen merdivene ters binse de, aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de, Konya'yı, Çorum'u ayrı birer ülke zannetse de, Kuzey Kıbrıs'taki Maraş'ın adını daha önce hiç duymamış olsa da, yani siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi pek çok kez güldürmüş olsa da, yine de Bay Kemal'in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü vardı.CHP'nin yeni genel başkanı tam bir hayal kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil inanın bizi de üzdü. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını muhtemelen onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için sürekli insanımızı kışkırtıyor. Şimdi çıkmış 'Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin' demiş. Makamını borçlu olduğu ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki, bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Her gencimizin sahip olduğu bir hakkı kullananları böyle sakil bir şekilde hedef almak bir zihniyet bozukluğunun işaretidir.Terörle mücadelede stratejik değişikliğe gittik. Türkiye, bir süredir terörle mücadeleyi profesyonel askerlerimizle yapıyor. Yığılmayı ise bedelli askerlikle düşürüyoruz. CHP'nin genel başkanı bunu bilmiyor olamaz. Varsın CHP'nin genel başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yapanlardan oy istemesin. Varsın CHP'nin genel başkanı bunları yaparken, bölücü örgütün uzantısı ile DEM'lenmekten geri durmasın. 85 milyonun tamamın başımızın üzerinde yeri vardır. Milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. Özellikle AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirme vizyonumuzla aziz milletimizin hizmetindeyiz.Miting için Sivas'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkanvekili Bahattin Eken, Teknik Direktör Bülent Uygun, yardımcı antrenörler ve futbolcular karşıladı. Ziyaretin anısına Erdoğan'a 58 numaralı Sivasspor forması hediye edildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü tebrik etti.