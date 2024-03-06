Ev kadınları, bu kibirli dilin hesabını soracak

Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul'un ilçelerini karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Şile ve Beykoz'da vatandaşlarla kucaklaştı. Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Beykoz Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM)Buluşması'na katılarak kadın üyelerle bir araya gelen Kurum, Şile'de düzenlediği mitingde de vatandaşlara hitap etti.Kurum, BEYSEM'de yaptığı konuşmada İstanbul'un, kadınların ve gençlerin başrolü oynadığı bir şehir olacağını, kadınların iş gücüne katılımını tüm gücüyle destekleyeceğini dile getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim. Ev kadınları, kadınlar statüsünde olmasın" şeklindeki sözlerine sert tepki gösteren Kurum şöyle konuştu: "Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor.Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Seni yetiştiren de bir ev kadınıdır. Sen bizim annelerimize, ev kadınlarımıza dil uzatamazsın, onları küçümseyemezsin. Ailemizin temeli, çocuklarımızı yetiştiren eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden bu değer bilmez, hak bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek, kibirli dilinin hesabını soracak."Murat Kurum, Beykoz'da da gençlerle kahve buluşmasında bir araya geldi. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğal gaz müjdesi veren Kurum, ayrıca işini kurmak isteyen gençlere de 100 bin lira sermaye desteğinde bulunacaklarını söyledi.