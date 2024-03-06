Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast savunma yaptı: "Bu işten vazgeçersen bedelini ödersin"

Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast'ın 1 yıl önce, iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast'ın, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek 15 Kasım tarihinde tahliye edilmişti.

YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ogün Samast hakkında yeni iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Dink cinayeti sonrası örgütün İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, daha sonra ise bu şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davalarını, devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı kaydedilmişti.