Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast savunma yaptı: "Bu işten vazgeçersen bedelini ödersin"

Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast'ın 1 yıl önce, iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast'ın, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek 15 Kasım tarihinde tahliye edilmişti.
YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ
Ogün Samast hakkında yeni iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Dink cinayeti sonrası örgütün İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, daha sonra ise bu şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davalarını, devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı kaydedilmişti.
DAVA BİRLEŞTİRİLDİ
İddianamede, Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dava daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi. Geçtiğimiz celse yargılanmasına başlanan Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
SAMAST'IN YARGILAMASINA DEVAM EDİLDİ
Ogün Samast'ın 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Trabzon'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bir önceki celse hazır olmadığı için savunma yapmayan Samast, bu celse savunmasını yaptı.
SAVUNMA YAPTI
Savunmasına geçilen Ogün Samast, "Benim 2015 ve 2019'da anlattıklarım üzerine iddianame düzenleniyor. 8 yıl geçtikten sonra böyle bir iddianameye dahil edilmemi anlayamadım. Söyleyecek bir şeyim yok. Erhan Tuncel'de, Yasin Hayal'de kabul etmiyor. Ben savunma yapmayacağım" dedi. Mahkeme başkanının "Yasin Hayal'le birlikte Erhan Tuncel'le tanışmakla ilgili ne diyeceksin?" sorusu üzerine konuşmanın Erhan Tuncel'in evinde geçtiğini belirten Samast, "Erhan, Yasin'le konuşurken 'Ramazan, Ali Fuat müdür arkamızda. Arkamız sağlam' gibi konuşmalar geçtiğini duydum" dedi.
"BU İŞTEN VAZGEÇERSEN BEDELİNİ ÖDERSİN"
Erhan Tuncel'in evine en fazla 2-3 defa gittiğini, daha yeni tanışmıştıkşarını söyleyen Samast, savunmasının devamında "Onlar mutfakta konuşurken ben salonda bilgisayarda oynuyordum. Seslerini duyuyordum. Bana yasak koymamışlardı sonuçta yanlarına gidip geliyordum. Ben Erhan'ın bu olayı bildiğini bilmiyordum. O gün öğrendim. 18-19 sene geçti ufak tefek şeyleri hatırlamam imkansız. Yasin arkamız sağlam sıkıntı yok diye çok şey söyledi. Yasin beni tehdit ediyordu. Bu işten vazgeçersen bedelini ödersin diyordu" dedi.
"RAHAT OL SIRTIN SAĞLAM"
Yasin Hayal'in Erhan Tuncel ile konuştuktan sonra hal ve tavırlarının değiştiğini söyleyen Samast, Yasin'in kendisine "Rahat ol sırtın sağlam başına bir iş gelmeyecek" dediğini ileri sürdü. Olay günü Yasin Hayal'i aramasına ilişkin soru sorulan Samast, "Beni takip eden iki kişi vardı. Şişli'den başlamışlardı. Beyaz bir adaba sürekli peşimdeydi. 'Onlar bizden rahat ol' dedi. Hrant Dink'in resimlerini bakkal bırakan Erhan Tuncel idi. Kendisi çıkarıp bakkala bırakacağını oradan almamı söyledi.
ÇOĞU ŞEYİ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ
Olay sonrası Trabzon'a dönmeyeceğini ancak olayın basına yansıması nedeniyle panik olduğunu söyleyen Samast, "Napacağımı bilemedim. Sonrasında köye gider orada saklanırım diye düşündüm. Ne olacaksa olsun dedim. Üzerinden baya zaman geçtiği için küçük bir şey söylemem bile yanlış olur. Şu an ne ifade vereceğimi bilmiyorum. Diyecek bir şeyim yok çünkü" dedi. Mahkeme başkanı Erhan Tuncel'in evinin mutfak ile salon mesafesinin çok olduğunu seslerin duyuşamacağını iddia ettiğini söyledi. Bunun üzerine söz alam Öğün Samast, "Ara iki metre vardı. Niye yalan söyleyeyim. Hatırlamıyorum der çıkarım işin içinden" yerek iddiaları yalanladı. Samast, herhangi bir destek görmediğini, olayın üstünden 18-19 yıl geçmesi nedeniyle çoğu şeyi hatırlamadığını söyleyerek savunmasını sonlandırdı.