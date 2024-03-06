Öntürk: Lütfü Savaş’ı asıl mesleğine gönderme vakti geldi

10 yıldır sınıfta kalan bir HBB yönetiminin olduğunu belirten Öntürk; "10 yıl aynı sınıfta kalan öğrenciyi alır tamirciye, berbere çırak veririz. Hataylılar olarak bu kente hizmet etmeyen kişiyi de mesleğine gönderme vakti geldi. Hatay, döneminin en büyük ikinci kentiydi. Bu kenti ayağa kaldırmak bizim tarihi sorumluluğumuzdur" dedi.

MEVCUT HBB YÖNETİMİ HÜKÜMETİN YAPTIĞI YATIRIMLARA YETİŞEMİYOR

Kentte hükümet eliyle yapılan hizmetlere tamamlayıcı olarak hizmet üretmesi gereken mevcut HBB yönetiminin uyuduğunun altını çizdi. Uyuyan bir yönetimi uyandırmaya, Hatay'a hizmet etmeye geldiklerini kaydeden Öntürk; "Hatay'da konutu, okulu, hastaneyi, işyerlerini hükümetimiz inşa ediyor. Ancak bunlara entegre olarak suyu, yolu, altyapıyı yapmak büyükşehirin görevi. Ancak büyükşehir bu hizmetlere yetişemiyor. Hiçbir hizmeti üretemiyor. Biz İskenderun'da Mehmet Dönmez ile diğer ilçelerimizde de Cumhur İttifakı başkanlarımız ile el ele vererek bu kentin nasıl yönetileceğini, büyükşehir yönetmenin nasıl olacağını herkese göstereceğiz" ifadelerini kullandı.