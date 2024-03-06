YRP adayının tacizden yargılandığı ortaya çıktı

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Ekinci'nin taciz davasından yargılandığı ortaya çıktı. İspanya uyruklu olan ve İngiltere'de faaliyet gösteren bir şirketi bulunan Nouria E. H.'nin, avukatı aracılığı ile verdiği suç duyurusunda, iş ilişkisinin zamanla gönül birlikteliğine dönüştüğü, devam eden ticari ilişki sırasında Ekinci'nin borçlarını ödememesi nedeniyle bu ilişkinin de sonlandığı vurgulandı. Bu süreçte Ekinci'den tehditler aldığını ileri süren kadın şikâyetçi oldu. Hakkında dava açılan Ekinci'nin yargılaması sürüyor. Ekinci'nin adı, daha önce de "usulsüzlük" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla da gündeme gelmişti.