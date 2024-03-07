Eyüpsultan’da 10 mahalleye otopark müjdesi verildi

Başkan Deniz Köken, ilçede otopark sorununun çözümü için Kemerburgaz Otoparkı, Yeşilpınar Otoparkı, Düğmeciler Otoparkı, Çırçır Otoparkı, İslambey Otoparkı, Göktürk Otoparkı, Alibeyköy Otoparkı, Rami Otoparkı, Defterdar Otoparkı ve Güzeltepe Otoparkı'nın yapılacağını belirtti.

"5 BİN ARAÇLIK OTOPARK PROJELERİNİ HAZIRLATTIK"

Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Deniz Köken, "Otopark meselesi bütün anketlerimizde sorun olarak ilk beşte yer alıyor. Biz de çözüme katkı sunmak amacıyla 10 mahallede yaklaşık 5 bin araçlık otopark projelerini hazırladık" dedi.