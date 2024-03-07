CHP’li Marmaris Belediyesi’nin ihale peşkeşine yargı tokadı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2019 yerel seçimleri kampanya sürecinde, denize sıfır belediye binasını yıkarak yerine Marmaris Yaşam Merkezi Projesi vaat etmişti. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan belediye binasının yeri ise bir süre otopark olarak kullanıldı. Aradan geçen süre içerisinde prestij projesi olarak duyurduğu vaadini hayata geçirmek için herhangi bir adım atmayan belediye, ardından halka danışmadan ticarethane yapmak için, geçen 24 Kasım 2023'te ihaleye çıktı.

Taban alanı bin 673 metrekare arsaya, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak 5 dükkân ve 78 ofis için, 25 yıl boyunca belediyeye yıllık 1 milyon TL ödenecekti. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Avukat Ayşegül Mungan mahkemeye başvurarak, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. Proje alanında toplanan Marmarisliler, CHP'li belediyenin rant projesini sloganlar atarak protesto etti. Marmaris Belediyesi ise "İki kez ihaleye çıkıldı. En uygun teklifi veren katılımcıya ihale verilmiştir" açıklamasıyla yaşam merkezi vaadinden tek satır bahsetmemişti. Halkın tepkisine söz konusu bölgenin 25 yıllığına bir firmaya kiraya verilmesinin ardından bölgede inşaat çalışmaları başlamıştı.

Söz konusu projeyle ilgili AK Partili Marmaris Belediye Meclis üyelerinin açtığı yürütmeyi ihale iptali ve yürütmeyi durdurma davasında Muğla 2. İdare Mahkemesi kararını verdi. Marmaris Belediyesinin aldığı kararın yürütmesini durdurulmasına karar veren mahkeme, ihalenin hukuksuz olduğunu vurguladı.