CHP’li vekilin odasında 250 bin dolar unutulmuştu: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan açıklama geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi, yine bir skandalla gündeme geldi. Yaklaşık 3 hafta önce CHP'li bir milletvekilinin TBMM'deki odasında market poşeti içinde 250 bin dolar (yaklaşık 8 milyon lira) unutulduğu iddia edildi. Bu durum, aday belirleme krizinin yaşandığı partide, torpil iddialarını da gündeme getirdi.

Paranın unutulduğu odanın sahibi olduğu belirtilen CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da sosyal medya hesabından, "Konuya ilişkin TBMM'de gerekli araştırmaların yapılması istemiyle dilekçe vereceğim. Hodri meydan. Hukuki yollara başvuracağım" demişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada "CHP'li vekilin odasında para dolu poşet bulunduğu iddiası) Görüntüleri izleyerek, görevlilerin ifadelerine başvurarak bir çalışma yapılıyor. Kısa sürede rapor hazırlanır" dedi.