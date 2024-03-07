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Giriş Tarihi: 8.3.2024 08:54

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma: 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ginans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma: 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve etkin pişmanlık beyanları neticesinde, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

3 İLDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ankara merkezli 3 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

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FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma: 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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