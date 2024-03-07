Gazze için en büyük yardım gemisi yola çıktı

Gazze'deki savaş mağdurları için Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan yardım gemisi Mersin Limanı'ndan Gazze'ye ulaşmak üzere Mısır'a uğurlandı. Bugüne kadar Gazze'ye gönderilen yardım gemilerinin en büyüğü olan 7. gemi, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı tarafından uğurlandı.

Başta MÜSİAD olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve hayırseverin bağışlarıyla doldurulan gemide çoğunluğu gıda ve sağlık ürünleri olmak üzere 5 bin paketten oluşan 2 bin 737 tonluk acil insanı yardım malzemesi bulunuyor. Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bugün giden Kızılay'ın gemisi değildir, bugün oraya giden Türk milletinin gemisidir. Türk milletinin emanetlerini taşıyoruz. Bizim Kızılay olarak görevimiz bu emanetleri koruyarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır" dedi

3 BİN 204 TON YARDIM MALZEMESİ

Ramazan arifesi, 10 Mart'ta Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşması planlanan yardım gemisindeki malzemeler, tırlar ile Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye sokulacak ve Kızılay yerel ekiplerinin de katılacağı çalışmalarla Filistinli ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kızılay, bugüne kadar insani yardım malzemesi taşıyan 12 uçak ve 6 gemiyle toplamda 3 bin 204 tonluk malzemeyi Gazze'ye ulaştırdı. Gönderilen 7. yardım gemisinde başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme, bebek malzemeleri bulunuyor.

Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mersin Limanı'ndan yola çıkan geminin şimdiye kadar gidenlerin en büyüğü olduğunu belirterek, "İçinde 3 bin tona yakın yardım malzemesi var. Gemi El Ariş'te karşılanacak ve malzemeler tırlara yüklenip Gazze'ye uğurlanacak. Bu tek seferlik bir iş değil. Önümüzde uzun bir süre var.

İnsanların bombayla ölmesinden ne kadar rahatsız olduğumuzu söylemeye gerek gerek yok. Orada insanlar açlıktan ölüyorlarsa daha fazla sorumluluğumuz var. Oraya temel ihtiyaçlarımızı götürmeye gücümüz yetiyor.

Kızılay olarak görevimiz oranın yardım yolunu açık tumak. Bugün giden Kızılay'ın gemisi değildir, bugün oraya giden Türk milletinin gemisidir. Türk milletinin emanetlerini taşıyoruz. Bizim Kızılay olarak görevimiz bu emanetleri koruyarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır" dedi.