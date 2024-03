Geleceğin mimarları HKÜ’de ödüllendirildi DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması yapıldı

Geleceğin mimarlarının ve inşaat mühendislerinin deprem bilinciyle yetişmesini hedefleyen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda ödüller 7.'inci kez sahiplerini buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu'nun katılımıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde, birincilik ödülünü Altınbaş Üniversitesi kazandı ve ödül plaketini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten aldı. Yarışmada Gebze Teknik Üniversitesi ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi ise üçüncü olarak ödül kazandılar.

Törende Türk Reasürans Özel Ödülü'nün yanı sıra, altı özel ödül daha sahiplerini buldu. Hacettepe Üniversitesi En İyi Mimari Özel Ödülü'nü, Altınbaş Üniversitesi En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü'nü, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türk Reasürans Özel Ödülü'nü, Erzurum Teknik Üniversitesi En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Özel Ödülü'nü, Sakarya Üniversitesi Sosyal Medyayı En iyi Kullanan Takım Ödülü'nü kazanırken, yarışma katılımcılarının verdiği oylarla belirlenen Yarışma Ruhu Ödülü'nü Yıldız Teknik Üniversitesi, En Yaratıcı Proje İsmi Ödülü'nü ise MEF Üniversitesi kazandı.

DASK Depreme Dayanıklı Bina Yarışması Ödül Töreni'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmenin yurttaşlık görevi olduğuna dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti: "7'den 70'e, toplumun her kesiminin depremle mücadele için gereken sorumluluğu alması ve dayanışma ruhu ile birbirimize sahip çıkmamız artık her zamankinden çok daha önemli. Birlikte hareket ederek, milletçe her zorluğun üstesinden gelebileceğimize ve güvenli yarınlar inşa edebileceğimize inanıyorum. Bu sorumluluğu yüreğinde hisseden, ülkesi için, kendisi ve 85 milyonun geleceği için sorumluluk alan, aylarca ter döken ve bugün burada emeğine sahip çıkan tüm öğrenci arkadaşlarımı da sevgiyle, saygıyla, gururla selamlıyorum."

24 TAKIMDAN OLUŞAN 145 ÖĞRENCİMİZ FİNALE KALDI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında deprem riskine karşı vatandaşlarımızın güvenli binalarda yaşama hakkına sahip olmalarını sağlamak, mevcut binaları güçlendirmek, sürdürülebilir binaların tasarımını yapmak toplumumuzun güvenliği ve refahı için büyük bir önem arz etmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi'nin aralarında bulunduğu 24 takımdan oluşan 145 öğrencimiz finale kalarak; kıymetli çabalarını özveri ile birleştirerek, cesaretlerinden dolayı bizlere umut verdiklerinin altın çizmek istiyorum" dedi.

Genç mimar ve inşaat mühendisi adaylarının üniversite boyunca edindiği teorik bilgileri bu yarışma sayesinde pratiğe dönüştürmesinin heyecanını paylaştıklarını belirten Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda aldığınız sonuç her ne olursa olsun gerek hazırlık sürecinizin, gerekse de final buluşmalarında öğrendiklerinizin, kariyer yolculuğunuzda size rehberlik edeceğine inancım sonsuz. Değerli katılımlarınız ve özverili çalışmalarınız için her birinize teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Mimarlık Bölümü başta olmak üzere tüm akademik birimleri ile sürdürülebilirlik vizyonu içerisinde tüm öğrencilerini deprem mühendisliği, deprem bilinci, deprem güvenliği, depreme hazırlıklı olma, deprem gerçeği ile birlikte yaşama ve afet yönetimi gibi konularda en güncel bilgiler ile donattıklarını ve bu alanlarda yapılan bilimsel araştırma çalışmalarına da büyük destek verdiklerini belirtti.

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve dört gün süren, Türkiye'deki üniversitelerin mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda ön elemeleri geçen 24 takım, final aşamasında yaptıkları tasarımları bina maketi haline getirerek jüri üyelerine sergiledi. Bina maketleri, depremi simüle eden sarsma masasında test edilerek değerlendirildi. Deprem testinden yıkılmadan geçen maketler, ekonomik puanlama ve estetik puanlama kriterlerine göre de değerlendirildi.