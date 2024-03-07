Kirli ittifakta büyük kriz

Kandil'in, "CHP ile ne pahasına olursa olsun ittifak kurun" yönündeki talimatlarıyla hareket eden DEM Parti'nin, CHP ile olan gizli pazarlıkları hızlandı. Kamuoyundan kaçırılmaya çalışılan bu ittifak görüşmeleri, kulislerde dolaşırken, İstanbul'da "kent uzlaşısı" adı altında DEM Parti ile CHP arasındaki işbirliğine gidildiği anlaşıldı. Ancak, yapılan pazarlıklar ve işbirliği planları, kapalı kapılar ardında kalsa da sonunda gün yüzüne çıktı.CHP'nin Afyonkarahisar'da dün düzenlediği etkinlik sırasında yapılan bir açıklama, kurgulanan ittifak dengelerini bozacak nitelikte bir gelişme oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, halkla buluşmaları sırasında bazı açıklamalarda bulundu. CHP Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, belediye başkanı seçilirse belediyenin kapılarının DEM Parti hariç, tüm siyasi partilere açık olacağını belirtti.Fakat bu açıklamalar hemen gündem olurken DEM Parti kanadında rahatsızlık yarattı. Afyonkarahisar'dan sonra gittiği Uşak'ta konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti cephesinden tepkiyi öğrenince hızla harekete geçti ve Burcu Köksal'ın ifadelerini düzeltti.Özel, Burcu Köksal'ın söz konusu açıklamalarıyla ilgili olarak "Az önce Afyon'dan geldim ve oradan Burcu başkanın selamlarını getirdim. Orada bir konuşma yaptığı sırada belediyenin tüm Afyonkarahisarlılara kapılarını açacağız demek istemişken, bir dil sürçmesi yaşandı. Tüm Uşak ve Afyonkarahisar halkına ve siyasi partilere kapılarımız ardına kadar açıktır" dedi. Burcu Köksal ise Özgür Özel'in "dil sürçmesi" diyerek yaptığı düzeltmenin ardından yaptığı açıklamada, sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.