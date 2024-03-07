Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı: Tecrübemiz ve vizyonumuzla hazırız

Sağlık Bakanlığı, TÜRKSAT, Ankara Kalkınma Ajansı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlarda üst düzey görevlerde bulunan ve son olarak Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Doç. Dr. Asım Balcı, tecrübesi ve vizyonuyla AK Parti'nin Mamak Belediye Başkan adayı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Mamak'ta 31 Mart gecesi destan yazacaklarını ifade eden Balcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Mamak Belediye Başkan adaylığı görevini bizlere tevdi etmesinin hemen ardından çalışmalarımıza başladık. Çok şükür sahadaki çalışmalarımız güzel gidiyor. İnşallah Cumhur İttifakı ile birlikte 31 Mart gecesi Mamak'ta güzel bir zafer elde edeceğiz. Tecrübemiz ve vizyonumuzla Mamak'ı daha ileriye taşıyacağız. Mamak için hazırız" diye konuştu.

İSTİHDAMA VE EKONOMİYE KATKI SUNACAĞIZ

Mamak'ta hayata geçireceği projeleri de anlatan Asım Balcı, " Mamak için çok özel ve güzel yatırımlar yapacağız. Mamak'ta ekonomiye, istihdama ve ticarete büyük katkılar sunacak projeler hazırladık. Kızılca Sanayi Sitesi, Mamak Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte hayvancılık ve tarımı da kalkındıracak çalışmalarımız olacak. Sahadaki gözlemlerimizden de bu tür projelerle ilgili beklenti yüksek. İnşallah göreve gelir gelmez kolları sıvayıp, bu çalışmaları hayata geçireceğiz" dedi.

ÇOCUKLAR VE GENÇLERE ÖZEL PROJELER

Projelerinin önemli bir bölümünü gençler ve çocuklar oluşturduğunu da dile getiren Asım Balcı, "Bugüne kadar görev yaptığım tüm kurumlarda gençlere ve çocuklarımıza öncelik verdik. Mamak'ta da aynı misyonla hareket edeceğiz. Çocuklarımız için; kreşler, çocuk kulübü, sıfır atık okulu, çocuk köyü, yaşam vadisi yapacağız. Gençlerimiz için ise; gençlik kampı, gençlik merkezleri, kütüphaneler ve birçok sosyal proje yapacağız. Kısacası önümüzdeki süreçte Mamak Belediyesi en çok çocukların ve gençlerin belediyesi olacak" şeklinde konuştu.