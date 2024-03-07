Sahte denklik belgesi operasyonu: 30 gözaltı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Türkiye'de ortaöğretim kurumlarından mezun oldukları halde, yurtdışında eğitim görmüş gibi yalan söyleyerek milli eğitim müdürlüklerinden sahte denklik belgesi temin edip üniversitelerin yabancı öğrenci kontenjanından faydalandığını belirledi. Bu belgeyi temin edenlerin, üniversitelerin yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10 kontenjandan yararlanarak tıp, hukuk ve eczacılık bölümlerine yerleştirildiği saptandı. İstanbul merkezli olmak üzere 14 ilde çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Gerçeğe aykırı Eğitim-Öğretim Denklik Belgesi düzenlemek suretiyle üniversitelerde okuyan, mezun olan ve çalışan 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. SABAH, operasyonla ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.Buna göre, şüphelilerin lise diplomalarını Karadağ ve Kosova başta olmak üzere yurtdışından alıp ülkemizde üniversitelere düşük puanlarla kayıt yaptırdıkları ve mezun oldukları ifade edildi. Bazı şüphelilerin, yüksek lisans için başvuru yaptıkları ve mezun olan şüphelilerin sigortacılık, uçak kabin memurluğu, diş hekimi asistanlığı ve muhasebecilik yaptıkları belirtildi. Polis Okulu'nda okurken FETÖ'den ihraç edilen Selim G. isimli şüphelinin, diş hekimliği asistanlığı yaptığı vurgulandı. Zabıt kâtipliğinden istifa eden şüpheli Ayten D.'nin bu yolla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı olarak icra memurluğu, yine zabıt kâtipliğinden istifa eden Mahmut G.'nin ise avukatlık yaptığı ifade edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Zübeyir O.'nun da gözaltına alındığı belirtildi. Avukatlık ve arabuluculuk yapan şüpheli Mahmut G.'nin Kosova'dan sahte lise diploması aldığı, ülkemizde özel bir üniversiteden mezun olup avukatlık yaptığı ifade edildi.