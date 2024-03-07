Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Giriş Tarihi: 7.3.2024 20:43 Son Güncelleme: 7.3.2024 20:57

SON DAKİKA | Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington'da ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Görüşmede, Gazze'deki ateşkes için atılacak adımlar ele alındı.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
SON DAKİKA | Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine ABD'ye resmi ziyarette bulundu. Washington'da temaslarını sürdüren Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.

Bakan Fidan, Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca müzakerlerde gelinen son nokta değerlendirildi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı da ele alındı. Bakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın daha fazla uzamaması gerektiğini ifade etti.

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SON DAKİKA | Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
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