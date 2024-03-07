SON DAKİKA | Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine ABD'ye resmi ziyarette bulundu. Washington'da temaslarını sürdüren Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.
Bakan Fidan, Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca müzakerlerde gelinen son nokta değerlendirildi.
Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı da ele alındı. Bakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın daha fazla uzamaması gerektiğini ifade etti.