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Giriş Tarihi: 7.3.2024

Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
Jandarma Genel Komutanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Mardin, Hatay, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Tunceli, Bingöl ve Hakkâri'de 204 tim, 2 bin 866 jandarma personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi. Aramalarda 1 adet AT-13 metis tanksavar füzesi, 2 güdümlü füze, 701 el bombası, 184 RPG-7 anti tank mühimmatı ve 64 kilogram C4 patlayıcı olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi.
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Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
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