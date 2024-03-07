Türkiye’de bir ilk olan ‘Müze Belediye’ açılıyor

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, ilçesine on birinci müzeyi de kazandırdı. Hizmet binasında 'Müze Belediye' kuruldu. Yıllar önce mülkiyet sorunları ve imara uygun olmayan gecekondu mahalleleriyle gündem olan Kepez ilçesinin yakın bir zamanda müzeler şehri olacağı söylense, kimse inanmazdı.

TÜTÜNCÜ'DEN ANTALYA'YA 11 MÜZE

Başkan Hakan Tütüncü, önce gecekondu mahallelerini imara uygun şehirlere dönüştürdü sonra da Kepez'i, 11 müzesi olan bir ilçe haline getirdi.

Kepez'in çarpık kent imajını, modern bir şehre dönüştüren Başkan Tütüncü, ilçesini sağlık, spor, eğitim, kültür ve sanat alanında da kalkındırdı.

Tütüncü öncesinde ilçede kültür ve sanat etkinlikleri için bir tane salon vardı. Tütüncü döneminin eserleri olan Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, Mimar Sinan Kongre Merkezi, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi, Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu, semt konakları, kent meydanları ve aile yaşam merkezleri ilçe sakinleri, kültür ve sanat etkinlerine kolay bir şekilde ulaşmaya başladı.

DOKUMA KÜLTÜR VE SANAT ADASI OLDU

Tütüncü, özellikle eski Dokuma Fabrikası yerleşkesini, kültür, sanat adası ile şehrin sosyal yaşam merkezi ve akciğeri haline getirdi.

Antalya kent merkezinin ortasındaki en değerli arazilerden biri olan fabrikanın 'üst kullanım hakkı' 2005'te 49 yıllığına ihalesiz olarak özel bir şirkete, dönemin belediye başkanı tarafından, verilmişti. Antalya kamuoyu tarafından kabul görmeyen bu tahsisin ardından Dokuma Fabrikası alanında yaşanan karanlık günler, Tütüncü dönemiyle birlikte yerini aydınlık günlere bıraktı.Tütüncü, hukuku sorunlarını çözdükten sonra fabrika yerleşkesini yeniden şehrin hizmetine sundu. Fabrika yerleşkesinin imar planında yeşil alan olan 250 dönümlük alanı, Avrupa Konseyi'nden peyzaj ödülü kazanan 'DokumaPark' projesiyle, kenttin kültür, sanat ve sosyal yaşam merkezi haline getirildi. Şehrin akciğeri olan Dokuma Park'ta mevcut yeşil alanlar korunurken, zeytin, portakal bahçeleri ve botanik park çalışmalarıyla parkın yeşil dokusu zenginleştirildi. Fabrika binasının yapıları, mimari dokuları bozulmadan, yapılan restorasyonla müzelere, bilim merkezine, sanat galerisine, otele, spor salonuna ve kütüphanelere dönüştürüldü.

DOKUMA YERLEŞKESİNE 8 MÜZE

Akdeniz Bilim Merkezi, üç kütüphane, Nostaljik Yeşilçam Sokağı, Anadolu Çocuk Köyü,sahaf çarşısı ve sanat galerisinin bulunduğu Dokuma Park'ta 8 müze de oluşturuldu. İdare binasında Bir Zamanlar Antalya Müzesi, fabrika binasında Anadolu Şehitleri Müzesi, ambarlarda Antalya Araba Müzesi, kreş binasında Anadolu Oyuncak Müzesi, misafirhane binasında 1974 Oteli, müdür lojmanında Yeşilçam Anı Evi, ambarların nizamiyesinde Gecekondu Anı Evi ile fabrika yerleşkesinin bahçesinde içerisinde 84 adet mimari eserin yer aldığı minyatür kent parkı ile sarnıç, çalışmayan saat, arı sereni, tahıl ambarı ile Anadolu Selçuklu dönemine ait burç kitabesinin kopya çalışmasının bulunduğu Kepez Açık Hava Müzesi kuruldu.

HABABBAM SINIFI MÜZESİ KEPEZ'DE

Başkan Tütüncü, şehre bir de 'Hababam Sınıfı' Müzesi kazandırdı. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'nın filminin çekildiği İstanbul Adile Sultan Kasrı'ndaki sınıfın bir benzeri, Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'nda oluşturuldu.

PİL FABRİKASINA 'KKTC ANI EVİ'

Kepez Belediyesi bir müze de, Antalya Pil Fabrikası Yerleşkesi'ne kurdu. Eski MKE Antalya Pil Fabrikası (ANTPİL), 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Adaya çıkan Mehmetçiklerin anavatan ile bağlantısını sağlayan telsizlerin pillerini üretmişti. Kepez Belediyesi tarafından bu tarihi emeğin hatırasına fabrika yerleşkesine KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Anı Evi yapılıyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hakan Tütüncü, Kepez'i müzeler şehri yapma, hayalinin son projesini ise belediye hizmet binasında gerçekleştirdi.

Başkan Tütüncü'nün küratörlüğünde, 'Müze Belediye' adıyla hizmet binasının 6 katındaki koridorları binlerce adet kültür, sanat, sosyal yaşam ve belediye tarihini anlatan objelerle müzeye dönüştürüldü. Geçmişle geleceğe buluşturan Müze Belediye, alanında ilk olan bir çalışma oldu. Kepez Belediyesinin, kurulduğu günden bugüne özellikle son 15 yılda düzenlediği sergilerden toplanan eserlerle, belediye ve ilçenin tarihini anlatan binden fazla objelerle bir sanat koleksiyonu oluşturuldu. Bu kültür varlığı, müze temasıyla belediye hizmet binasında kalıcı bir sergi haline getirilerek, vatandaşların beğenisine sunuldu.

8 MART'TA AÇILACAK

Müze Belediye'de, ilçenin dünden bugüne değişimini anlatan binden fazla obje ile ulusal ve uluslararası 400 farklı sanatçının 500 eseri sergileniyor. Hizmet binasının fuayesi ve koridorları, yağlı boya tablo, heykel, ebru ve sulu boyadan oluşan eserlerle adeta modern bir sanat galerisiyle renkli ve sıcak bir kimliğe kavuşturuldu.

Müzede, ilçenin geçmiş yıllarını günümüze taşıyan gecekondu mahallelerinin fotoğrafları, siyah-beyaz fotoğraflar, belediye yazışmaları, fotoğraf makineleri, kameralar, radyolar, Antalya kartpostalları, pullar, belediye spor kulübünün başarılarını simgeleyen kupalar, formalar, belediyenin dergi, gazete ve kültür yayınları ile Başkan Tütüncü döneminin kadınlara yönelik bir projesi olan Kepez Meslek Edindirme Kursları'nın el emeği göz nuru gibi eserler bulunuyor. Yine müze de, çeşitli ülkelerden getirilen 6 bin adet deniz kabuklusu da sergileniyor. Müze Belediye'nin resmi açılışı, Başkan Hakan Tütüncü'nün katılımıyla 8 Mart Cuma günü saat 11.00'de yapılacak.

KEPEZ'DEN TURİZME KATKI

Kepez ilçesine kültürel bir zenginlik ve kimlik kazandıran belediye müzelerini, her yıl yüzlerce turist ziyaret ediyor. Kepez ilçesinin turizmden pay almasını sağlayan Kepez'in müzeleri, Antalya turizmine de 'gezilecek yer' alternatifi sunuyor.

"HİZMET BİNASINA MÜZE KURAN İLK BELEDİYEYİZ"

Başkan Hakan Tütüncü, Müze Belediye projesiyle ilgili şunları söyledi: "Yaşayan mekânlarda müze yapma fikrinin en güzel modelini ortaya çıkardık. Alanında ilk olan Müze Belediye projemiz, kent tarihine dair özgün bir çalışmamız oldu. Yenilikçi fikirlerle geçmişle gelecek arasında köprüler kurmaya devam edeceğiz. Müze Belediye projemizle belediyemizin bütün sanat koleksiyonu, belediye tarihine ışık tutan pek çok obje ve hatıra, hizmet binamızın 6 katında özenle sergiye sunuldu. Bu da Türkiye'de bir ilk. Hizmet binasına müze kuran ilk belediye olduk."