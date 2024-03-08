Bakırköy Adliyesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Bakırköy Adalet Sarayı Ana Bina ve Ek Bina'da mesai saatinin başlamasıyla beraber 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Düzenlenen organizasyonda girişlerde, kalemlerde ve Atrium alanında Bakırköy Adliyesi Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim ve Bakırköy Adliyesi Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı tarafından kadın hâkimlere, Cumhuriyet savcılarına, yargı personellerine, güvenlik ve temizlik personelleri ile avukatlar ve vatandaşlara karanfil takdim edildi.

Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tek tek kutlanırken, iyi dilek temennilerinde bulunuldu. Günün anısı olarak fotoğraflar çekildi ve organizasyon sona erdi.