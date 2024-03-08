Diyarbakır’da DEAŞ operasyonu: Jandarma 3 kişiyi yakaladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla operasyon yapıldı. Jandarma Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak operasyon gerçekleştirildi. Jandarmanın 4 ayrı noktada eş zamanlı yapılan operasyonda DEAŞ Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.B., Ö.Ö., N.G., yakalandı. Yakalanan 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.