Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden üreten kadınlara büyük destek

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için uygulamaya koydukları projelerin tek tek hizmete sunulduğunu söyledi.

Erzurum'da hanımları kooperatiflerde ya da evlerinde ürettikleri ürünleri değerlendirecekleri imkanı sunacaklarını ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kadınlarımız evde ürettiği ve ekonomik değeri olan ürünleri belediye satacak. İlk uygulaması Havuzbaşı Kent Meydanı'nda olacak. Kadınlarımızın özellikle yöresel ürünleri orada vatandaşa satılacak. Burada hediyelik ürünlerde olacak, Erzurum'un anlatan ve ifade eden hediyelik eşyalarda olacak. Bu çalışmamızı ilerleyen zamanda oteller bölgesine de götürebiliriz. İnsanlarımız zaman zaman bunun eksikliğini dile getiriyor. Bizde böyle bir imkanla destek olacağız" dedi.

"AŞIK SÜMMANI TÜRKEVİ AÇILACAK"

Erzurum sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmaya devam edeceklerini anlatan Başkan Sekmeni "Erzurum Kalesi civarında da yöresel yemeklerimiz ile alakalı bir kooperatife yer verdik. Burada Erzurum yemeklerinin olacağı bir restoran hizmete girecek. Erzurum birde Türkü Evi açılıyor. Aşıklarımızın ve ozanlarımızın böyle bir ihtiyacı vardı. Çok yakın zamanda aşıklarımızın gönüllerince vatandaşlarımızla buluşacağı bir yer olacak. Burası da Erzurum Kalesi düzenlemesi içindeki alanda olacak. Aşık Sümmanı Türkü Evi Erzurum'da önemli bir eksiği gidermiş olacak. Aşıklarımıza da böylece destek olacağız" şeklinde konuştu.