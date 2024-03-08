FETÖ’nün gizli kasası gardıropta yakalandı! 8 yıldır aranıyordu... Korkudan geceleri bile...

İddiaya göre; 1990 yılında örgüte katılan Recep Tunçman, FETÖ'nün Zonguldak'daki okullarında idareci konumunda görünse de, aslında ülke finans yapılanmasında bölge koordinatörü olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından adeta sırra kadem bastı. Örgütün çok gizli tuttuğu mahrem yapılanmanın tepe konumundaydı ve gaybubet evlerinde saklandığı tahmin ediliyordu.

ON BİNLERCE EVRAKIN İMHA EDİLMESİNDEN SORUMLUYDU

MİT'in yaptığı istihbari çalışma sonucu ByLock kullanıcısı olduğu, himmet paralarını legal hale getirdiği, örgütün yatırım ve finans yapılanmasının başındaki bir kaç üst düzey yöneticiden biri olduğu ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Fatih Koleji'nde hizmetli olarak görev yapan E.A, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen milyonlarca evrak ve hard diskin Recep Tunçman'ın talimatıyla kalorifer kazanlarında yakıldığını itiraf etmişti.

8 YILDIR ARANIYORDU

Çanakkale Jandarma komutanlığı'na bağlı İstihbarat ekipleri ve MİT, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 8 ayrı yakalama kararı bulunan Tunçman'ın Çanakkale'nin Biga Ilçesi'nde saklandığını tespit etti. Tunçman'ın bir yakınını teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Tunçman'ın 8 yıldır dışarıya çıkmadığını tespit edince kaldığı binaya baskın düzenledi.

GARDIROPTA YAKALANDI

Yapılan baskında tüm odalarda aranan Tunçman, yatak odasındaki gardırobun içinde yakalandı. Gözaltına alınan Tunçman, işlemlerin ardından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.