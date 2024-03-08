Geleceğin mimarları HKÜ’de ödüllendirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde 7'ncisi düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Türkiye'deki üniversitelerin mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışmada ön elemeleri geçen 24 takım, final aşamasında yaptıkları tasarımları bina maketi haline getirerek jüri üyelerine sergiledi. Maketler, depremi simüle eden sarsma masasında test edilerek değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu'nun katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, birincilik ödülünü Altınbaş Üniversitesi kazandı. Yarışmada Gebze Teknik Üniversitesi ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi ise üçüncü oldu. Törende Türk Reasürans Özel Ödülü'nün yanı sıra 6 özel ödül daha sahiplerini buldu. Hacettepe Üniversitesi En İyi Mimari Özel Ödülü'nü, Altınbaş Üniversitesi En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü'nü, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türk Reasürans Özel Ödülü'nü, Erzurum Teknik Üniversitesi En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Özel Ödülü'nü, Sakarya Üniversitesi Sosyal Medyayı En iyi Kullanan Takım Ödülü'nü kazanırken, Yarışma Ruhu Ödülü'nü Yıldız Teknik Üniversitesi, En Yaratıcı Proje İsmi Ödülü'nü ise MEF Üniversitesi kazandı.