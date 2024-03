İlköğretime ücretsiz toplu ulaşım

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Siztem İstanbul" projesi kapsamında "Eşsiz İstanbul" tanıtım programı düzenledi. Konuşmasında yeni müjdeler veren Kurum, özetle şunları kaydetti:Çocuğu 6 yaşına kadar olan anne ve babalara, yavrularıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz. Yine 6 yaşına kadar çocuğu olan annelerimizi yavruları yanlarında olsun olmasın toplu ulaşımdan ücretsiz faydalandıracağız.Göreve gelir gelmez, şu anda 6 yaşa kadar olan ücretsiz ulaşım hizmetini değiştiriyoruz. Artık, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizden de toplu ulaşımda bir kuruş alınmayacak. İlkokul çağındaki çocuklarımıza da öyle plansız programsız değil, sistematik ve düzenli bir şekilde beslenme desteği vereceğiz. Her gün yüzlerce anneyle dertleşiyorum. Okullarımızın temizlik ve güvenlik sorunlarından dolayı çok dertliler. Büyükşehir burada da çocuklarımızın yanında olacak. Tüm devlet okullarımızın temizlik ve güvenlik hizmetlerini biz yapacağız.Tüm üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Gençlerimize mevcut öğrenci tarifesine ek olarak, yüzde 40 daha indirim yapacağız. Artık öğrenci bileti 5 lira 18 kuruşa, aylık abonman ise 250 liradan 150 liraya düşecek. Belediyemizin kültür, sosyal ve spor tesisleri yüzde 50'ye varan indirimlerle gençlerimizin emrinde olacak. Bizim dönemimizde hiçbir öğrencimiz aile hasreti çekmeyecek.5 yılda özünden uzaklaştırılmış, şubeleri kapatılmış İSMEK'i hemen özüne döndüreceğiz. Müfredatını güncelleyecek eğitmen ve bina sayısını süratle arttıracağız.İBB yönetimi 5 yıllık süreçte İstanbul'umuza 1 metreküp, bir su bardağı yeni su kaynağı kazandırmamıştır. Biz, şehrimizin yerinde saydırıldığı 5 yılın izlerini silmek için İstanbul'a 6 yeni içme suyu barajı yapıyoruz. Bu barajlarımızla İstanbul'daki su ihtiyacını kalıcı şekilde çözüyoruz.İstanbullular, kişi başı insani su hakkı olarak ayda 500 litre ücretsiz su kullanıyorlar. Biz göreve gelir gelmez, bu miktarı yüzde 50 arttırarak tam 750 litreye çıkaracağız. Genç Tarife ile öğrenci evlerinin, Vefa Tarifesi ile 65 yaş üstü abonelerle ihtiyaç sahibi tüm emekli abonelerimizin, Büyük Aile Tarifesi ile kamu kurumlarından sosyal destek alan kardeşlerimizin 10 metreküpe kadar su tüketimlerinde, faturanın yüzde 50'si büyükşehirden olacak. Bugün 237 TL olan faturalarınızı, 118 lira olarak ödeyeceksiniz. Küçük Esnaf tarifemizle 5 metreküpe kadar tüketimde yüzde 50 indirim uygulayacağız. Yani şu an 5 metreküpe 310 lira ödeyen benim esnaf kardeşim, bundan böyle sadece 155 lira ödeyecek.