İzmir’de iki saatlik grev bilançosu: Yollarda trafik, duraklarda kuyruk!

DUYARSIZLIK DEVAM EDERSE EYLEMLER ARTARAK SÜRECEK

Büyükşehir, İZSU, IZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ çalışanı binlerce emekçinin, işverenin komik zam teklifi ve duyarsız tavrının neden olduğu moral bozukluğu sebebiyle 8 Mart 2024 Cuma günü 2 saat süreyle iş bıraktığını belirten sendika: "Belediye yönetimi ve ilgili çevrelerin emekçilerin geçim derdine duyarsızlığı devam ettiği takdirde, önümüzdeki hafta içinde Büyükşehir, İZSU, IZDOĞA, IZBETON ve İZULAŞ çalışan binlerce emekçi, anayasal demokratik haklarını kullanarak, tüm işyerlerinde protestolarını artırarak devam edeceklerdir. Emekçiler, yaşanan siyasi çekişmelerin, kavgaların parçası, tarafı sorumlusu değildir. Bu nedenle, toplu iş sözleşme sürecinde İzmir halkının yaşayacağı aksaklıkların sorumlusu da geçim derdindeki emekçiler değil, onların sesini duymayanlar olacaktır. Belediye emekçileri seçim değil, geçim derdindedir. İnsanca bir yaşam için enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ediyoruz." dedi.