Türk kadın subaylar Somalili gençlerin idolü oldu

Türkiye, siyasi ve sosyal alanlardaki işbirliğinin yanı sıra askeri alanda da Somali'nin yanında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eylül 2017'de kurulan Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı da bu işbirliğinin en önemli göstergelerinden biri. Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin eğitimlerinin yapıldığı merkezde görevli kadın subaylar ve öğrenciler SABAH'a konuştu.Somali Türk Görev Kuvveti'nin yer aldığı Anadolu Kışlası'ndaki Astsubay Okulu'na, 2022'den bu yana kadın öğrenci de kabul edilmeye başlandı. Anadolu Kışlası'nda 21 Somalili genç kadın kara, hava ve deniz eğitiminin yanı sıra Türkçe eğitimi de alıyor. TSK'da görevli kadın eğitmenler, asker olup ülkelerine faydalı bireyler olmak isteyen Somalili öğrencilerin idolü haline geldi.Türkiye'de çeşitli sahalarda 6 yıl bölük komutanlığı yapmasının ardından şimdi de 5 aydır Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görev yapan kadın yüzbaşı, yaptıkları eğitim çalışmalarına ilişkin şunları anlattı: "Burada görev yapmaktan gurur duyuyorum. 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye' anlayışıyla 22. yüzyılda da şartlar ne olursa olsun görevimizin başındayız. Türk milletinin sevgisini ve gücünü her zaman arkamızda hissediyoruz. Dünyanın her neresinde olursa olsun Türk Ordusu barışın ve güvenin simgesi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Biz burada Somali Silahlı Kuvvetleri için personel yetiştirmekteyiz. Onlara burada planlar dahilinde atış, spor ve diğer temel askeri eğitimleri vermekteyiz. Dün öğrencilerimizi mezun ettik. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.Kadınlar Günü'nü de kutlayan yüzbaşı, "Bizim buraya geliş amacımız her ne kadar asker yetiştirmek, öğrenci yetiştirmek olsa da buradaki kadın öğrencilere, kadın personele örnek oluyoruz. Onlar da bizim gibi davranmaya çalışıyorlar. Bizim gibi spor yapmaya, bizim gibi olmaya çalışıyorlar. Biz onlara bir kadının aslında nasıl olması gerektiğini, ikinci planda kalmaması, ikinci-üçüncü eş olup sadece çocuk doğurmaması, aynı zamanda bizim gibi öğretmen, doktor, asker olarak erkeklerle omuz omuza görev yapabileceklerini öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Merkezde görevli kadın üsteğmen ise, "3 aydır burada Türkçe öğretmeni olarak görevliyim. Burada Somalili kadınlara örnek olmak büyük mutluluk. Geleneği geleceğe taşıyan, koruyan herkese kol kanat olan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.eğitim gören Somalili kadın subay adayları ise kendilerini eğiten Türk subaylara teşekkür etti."Böyle bir imkânı bana sağladıkları için ülkeme ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok teşekkür ediyorum. Pilot olmayı hedefliyorum. Pilotluk eğitimi için Türkiye'ye gitmek istiyorum. Bu nedenle Türkçemi geliştirmek istiyorum. Komutanlarımız bu konuda bize rehberlik edip yol gösteriyorlar. Yürekten teşekkür ediyorum.""Ülkemizde sadece erkekler asker oluyordu. TURKSOM Askeri Üssü, biz kadınlara da asker olma imkânı verdi. Başarılı bir asker olup Somalili kadınlara örnek olmak istiyorum."