Yılbaşından itibaren 519 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı. Bakanlık kaynakları son bir haftada 36, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise, 204'ü Irak'ın, 315'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 519 terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.Diğer taraftan güvenlik kaynakları İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamına ilişkin olarak da "Derhal ateşkes" mesajı verdi: "Tüm dünya yaşanan bu zulmün küresel bir felakete dönüşebileceğini görmelidir. Gazze'de artarak yaşanan bu trajedilerin bir an önce son bulması için bir kez daha uluslararası toplumu, yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz. Gazze'de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi kaçınılmazdır. Temennimiz, ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir."