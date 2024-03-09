25 yılda bir kongre merkezi yapamadılar

umhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak projelerini tanıttı. Lansmana katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yeni dönemde Nilüfer'e dev bir kongre ve kültür merkezi inşa edeceklerinin sözünü verdi. Aktaş, "Maalesef 25 yılda, 700-800 kişiyi bir araya getirecek bir salon Nilüfer'e kazandıramamışlar. 543 bin nüfuslu belediye bunu yapamamış. Ama gidip bakın Mustafakemalpaşa ve Orhangazi ilçelerine, nasıl salonlar var görün. Allah'ın İzniyle o salonu da Nilüfer'e bizler kazandıracağız" dedi. 100 BİN LİRALIK HİBE8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Nilüferli kadınları ağırlayan Çolak projelerini şöyle anlattı:Nilüfer'de iş kurmak isteyen kadınlara özel bir fon oluşturarak, girişimciliklerini destekleyeceğiz. Girişimci tüm kadınlarımızın ilk girişim deneyimine 100 bin liraya varan hibe ile destek olacağız.Belediye bünyesinde oluşturacağımız özel telefon hattı ile başta şiddet olayları olmak üzere ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda kadınlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vereceğiz.Her mahalleye kadınlara özel fitness salonu açacağı. Bu spor salonları kadınlarımıza özel hizmet verecek.